Uwe Steimle kommt mit seiner Jubiläumstour auch nach Weimar

Weimar. Der Schauspieler und Kabarettist gastiert am 25. November „Mit Geduld und Spucke“ in der Kulturstadt.

Vormerken sollten sich Fans von Uwe Steimle den 25. November. Dann gastiert er mit Jubiläumstournee und Programm „Mit Geduld und Spucke“ in der Weimarhalle. Der Kartenvorverkauf hat laut der Agentur Genius Concerts bereits begonnen. In „Mit Geduld und Spucke“ wage sich Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle auf die Bretter, die die Welt (be)deuten. Der „Zauberer von Ost“ wirke fast tragikomisch in seinem Mühen, Brücken zu bauen, heißt es in der Ankündigung. Mal linke Sau, dann rechtes Schwein, enden werde der 60-Jährige in der Zeitreise vermutlich als veganes Schnitzel. Die Tour biete Bekanntes und „Unpikantes“ nach dem sächsischen Motto: Das Letzte von Heute und das Beste von Gestern.