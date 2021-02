Valentinsbox vom Landgut Holzdorf

Maria (links) und Carolin sind in der Cafeteria Holzdorf beschäftigt und haben sichtlich Spaß am Backen für die Valentinsbox.

Valentinstag und Romantik gehören zusammen. Eine kleine Aufmerksamkeit am 14. Februar, dem Tag der Liebe, zeigt der Liebsten wie auch dem Liebsten, wie sehr man einander mag.

Blumen sind der Klassiker zum Valentinstag. Doch auch andere romantische Zuwendungen werden gern verschenkt. Die Cafeteria im Landgut Holzdorf hat sich dazu jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht: die Valentinsbox.

„Obwohl die Cafeteria geschlossen ist, können wir in der Küche arbeiten und haben Freude am Probieren. So sind auch unsere Frühjahrsangebote entstanden. Gern backen und dann verpacken wir eine persönliche Überraschung“, sagt Teamleiterin Bettina Berndt. Neben den Lunchpaketen, groß oder klein, süß oder herzhaft gefüllt, bietet die Cafeteria reich verzierte Kuchen und Torten, gern mit persönlichem Gruß, an. Und im Februar könnte die Valentinsbox mit handgefertigten Pralinen und einer Kerze aus der Kreativwerkstatt Kerzenstall der Renner werden.

Die Cafeteria im Landgut Holzdorf bietet seit Dezember einen Lieferservice an. Dieser Dienst wurde in der Adventszeit so gut angenommen, dass es nun dieses neues Angebot gibt. Gesetzt wird nach Angaben aus dem Landgut auf ökologische und biologische Produkte, das fängt beim Bio-Ei an und endet beim Imker-Honig von nebenan. Die Genusspakete für zu Hause und unterwegs oder als Überraschung für einen lieben Menschen können ebenso wie die Valentinsbox bestellt werden.

Die Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Diakoniestiftung Weimar – Bad Lobenstein und der Evangelischen Stiftung Christopherushof. Auf dem Landgut in Holzdorf haben sich eine Vielzahl an Dienstleistungsangeboten etabliert. Der Park wird nach Eröffnung der Bundesgartenschau in Erfurt im April Besucher anziehen. Dann empfiehlt sich ein romantischer Spaziergang durch diesen Buga-Außenstandort.

Weitere Infos: www.diakonie-wl.de