Velotaxi und Infostand klären über seltene Krebs-Form auf

Weimar. Ab 5. November aus Anlass des internationalen „Net Cancer Day“ Aktionen zum Thema neuroendokrine Tumore.

Zum internationalen „NET Cancer Day“ finden in Weimar und weiteren elf deutschen Städten Aktionen statt, die auf die seltene Krebserkrankung neuroendokrine Tumoren (NET) aufmerksam machen. Ein Velotaxi im Zebramuster fahre ab Freitag, 5. November, bis 10. November kostenlos Interessierte in der Innenstadt. Unterwegs klären geschulte Chauffeure über NET auf. Ferner gebe es am 9. November von 8 bis 18.30 Uhr ein Infostand im Hauptbahnhof.