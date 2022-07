Veränderte Zeiten im Servicecenter unserer Zeitung am Weimarer Goetheplatz

Weimar. Zum Schutz der Mitarbeiterinnen angesichts der angekündigten Hitzewelle öffnen und schließen sich die Türen in dieser Woche früher als sonst.

Veränderte Öffnungszeiten hat in dieser Woche das Servicecenter unserer Zeitung am Goetheplatz 9a. Hintergrund dafür ist der Schutz der Mitarbeiterinnen vor der angekündigten extremen Hitzewelle, die auch Weimar erreichen soll. Die Veränderung gilt von Dienstag, dem 19. Juli, bis einschließlich Freitag, dem 22. Juli. An diesen Tagen stehen die Türen des Servicecenters von jeweils 9 bis 17 Uhr statt von 10 bis 18 Uhr für all jene offen, die beispielsweise Tickets für Veranstaltungen, regionale Bücher oder Geschenke erwerben oder Anzeigen aufgeben möchten.

Entsprechende Hinweisschilder sind am Haus angebracht. Der Kundenservice unserer Zeitung hat für die kurzfristige Veränderung der Öffnungszeiten um Verständnis gebeten.