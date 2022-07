Veränderte Zeiten im Weimarer Servicecenter unserer Zeitung

Weimar. Am 25. Juli öffnen und schließen sich die Türen am Goetheplatz noch einmal früher als üblich.

Veränderte Öffnungszeiten hat auch am Montag dieser Woche, dem 25. Juli, das Servicecenter unserer Zeitung am Weimarer Goetheplatz 9a. Damit sollen die Mitarbeiterinnen angesichts der noch einmal vorausgesagten hohen Temperaturen vor möglichen Folgen für deren Gesundheit bewahrt werden. Das Servicecenter hat daher – wie in der Vorwoche – am 25. Juli von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab Dienstag, dem 26. Juli, sollen dann wieder die üblichen Öffnungszeiten gelten. Dann stehen die Türen montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr für all jene offen, die beispielsweise Tickets für Veranstaltungen, regionale Bücher oder Geschenke erwerben oder Anzeigen aufgeben möchten. Der Kundenservice unserer Zeitung hat um Verständnis gebeten.