Fleißige Hände, so wie hier vor einem Jahr, sind am Samstag wieder in Ramsla gefragt.

Veranstaltungen im Weimarer Land am Wochenende

Weimarer Land. Tipps und Einladungen unter anderem aus Ramsla, Tonndorf, Kleinschwabhausen und Kromsdorf.

Am ersten Wochenende nach den Osterferien locken wieder etliche Veranstaltungen im Landkreis bei hoffentlich schönem Wetter die Besucher an. Hier sind einige davon:

Kindersachen-Flohmärktein Berlstedt und Tonndorf

Der Förderverein der Grundschule Berlstedt und die Gemeinde Tonndorf organisieren am Samstag, 22. April, ihre großen Kindersachen-Flohmärkte. In Berlstedt wird 9.30 bis 11.30 Uhr auf dem Außengelände gestöbert, in Tonndorf ab 13 Uhr auf dem Burghof. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Frühjahrsputze in Ramslaund Kleinschwabhausen

Den Ramslaer Frühjahrsputz am Samstag, 22. April, ab 9 Uhr organisieren erstmals alle Vereine des Dorfes gemeinsam unter Schirmherrschaft von Ortschaftsbürgermeister Thomas Basche. Zur gleichen Zeit wird auch in Kleinschwabhausen geputzt, Treffpunkt ist hier der Dorfplan. Werkzeuge sind mitzubringen, zur Belohnung wartet am Mittag jeweils ein kleiner Imbiss.

Geländespiel für denFeuerwehr-Nachwuchs

Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße treffen sich am Samstag, 22. April, um 8.45 Uhr in Kromsdorf zu ihrem diesjährigen gemeinsamen Geländespiel. Gestartet wird in den Altersklassen 6 bis 9 sowie 10 bis 17 Jahre. Die Versorgung übernimmt der Feuerwehrverein Kromsdorf.