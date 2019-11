Der Frauenchor Taubach, der 2019 sein 25-jähriges Bestehen feiern konnte, gestaltet am 26. November ein Weihnachtssingen in der Stadtbücherei Weimar.

Weihnachtssingen, Lesungen, ein Treffen für Eltern, die früh ihre Kinder verloren haben, und weitere Termine stehen in den kommenden Tagen an.

Veranstaltungen in Weimar

Weihnachtssingen

Ein Weihnachtssingen mit dem Taubacher Frauenchor findet am Dienstag, 26. November, ab 19.30 Uhr im Gewölbekeller der Stadtbücherei (Steubenstr.) statt. Eintritt frei.

Kudernatsch liest

„Auweia, Weihnachten!“ heißt am Mittwoch, 27. November, ab 19.30 im Gewölbekeller der Stadtbücherei mit André Kudernatsch und Andreas Groß (Klavier). Dabei geht es um Weihnachten mit dem Schneeschieber auf der Couch, der Schwiegermutter im Knollen-Ballett oder Fresslähmung bei Freunden.

Kinostart im Lichthaus

„Der geheime Roman des Monsieur Pick“ läuft am 26. November im Lichthaus an. Die Komödie von Rémi Bezançon ist in in Frankreich mit großem Erfolg gestartet.

Fachtagung Holz

Über 400 Architekten, Ingenieure, Waldbesitzer, Zimmerer und Politiker nehmen an der Fachtagung „100 Jahre Bauhaus – Holzbau im 21. Jahrhundert“ teil. Sie läuft am 26. November in der Weimarhalle.

Gesundheitswoche

Die Aok bietet zur 27. Thüringer Gesundheitswoche am 27. November im Pom Lady (Atrium) und am 28. November im Pom (Hospitalgraben) an, 15 bis 19 Uhr die Beweglichkeit der Halswirbel-Muskeln zu messen.

Gesprächskreis für Eltern

Der nächste offene Gesprächskreis für „früh verwaiste Eltern“ zur Begegnung mit anderen Betroffenen findet am Mittwoch, 27. November, statt. Das Klinikum richtet ihn ab 19.30 Uhr in der Cafeteria des Sophienhauses (Trierer Str. 2) aus.

„Würde und Willkür“

Aus „Würde oder Willkür. Theologische und philosophische Voraussetzungen des Grundgesetzes“ liest Thomas A. Seidel am Mittwoch, 27. November, ab 19 Uhr im Herdersaal (Herderpl. 7). Seine Texte reflektieren zu 70 Jahre Verabschiedung des Grundgesetzes und 30 Jahre Wende den christlichen Gottesbezug in der Präambel.