Interessante Einblicke in alternative Familienformen zu Goethes Zeiten gewährt Alexandra Willkommen am 29. November im Hauptstaatsarchiv.

Wilde Ehen zu Goethes Zeiten, alte Opernfilme, Ausstellungen und Jazz der Extraklasse hat Weimar in den kommenden Tagen zu bieten.

Veranstaltungen in Weimar

Veranstaltungen in Weimar

Wilde Ehen um 1800

Alternative Familienformen um 1800 stellt die Autorin Alexandra Willkommen anhand ihres Promotionsthemas und Buchs „Alternative Lebensformen. Unehelichkeit und Ehescheidung am Beispiel von Goethes Weimar“ am Freitag, 29. November, ab 15 Uhr im Hauptstaatsarchiv (Marstallstr. 2) vor.

Felsenstein-Filme

In Kooperation mit der Erbengemeinschaft von Walter Felsenstein zeigt das Forum Seebach – jeweils ab 15.30 Uhr – am Freitag, 29. November, dessen Opernfilm „Hoffmanns Erzählungen“ (1970) und am 30. November „Fidelio“ (1956).

Adventsbasteln in Legefeld

Gestecke werden am Freitag, 29. November, ab 16 Uhr im Legefelder Vereinshaus gebastelt. Wünschenswert ist, wenn die Teilenhemer etwas eigenes Material mitbringen.

Neu in der Galerie Profil

Unter dem Titel „Figurenspiele“ eröffnet die Galerie Profil in der Geleitstraße am Freitag, 29. November, um 17 Uhr eine Ausstellung mit Druckgrafik, Zeichnung und Künstlerbüchern von Rainer Ehrt.

Visionär & Gestalter

Einen intensiven Blick auf eine wichtige Gestalterpersönlichkeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert erlaubt die Ausstellung „Hans Proppe: Visionär, Gestalter und Lebensreformer“. Sie wird am Freitag, dem 29. November, um 17 Uhr in der Universitätsbibliothek eröffnet.

Extraklasse im Mon Ami

Mit dem Wojtek Mazolewski Quintett aus Polen tritt einer der erfolgreichsten Jazzmusiker am Freitag, 29. November, ab 20 Uhr im Mon Ami auf. Es spielt Musik der Jazzlegende Krzysztof Komeda.