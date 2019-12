Der Frauenchor „Voca Lisa“ tritt am Dienstag, 17. Dezember, mit Harfen-Begleitung im Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum auf.

Veranstaltungen in Weimar

Harfe & Gesang

Ein 30-minütiges Programm im Weimarer Klinikum hat der Frauenchor „Voca Lisa“ für Dienstag, den 17. Dezember, angekündigt. Zum Gesang gesellen sich ab 17 Uhr unter dem Motto „Veni, veni Emanuel“ Harfenklänge.

Angehörigen-Treffen

Das nächste Treffen von Menschen, deren Angehörigen an einer Psychose leiden, findet am Mittwoch, dem 18. Dezember, ab 16 Uhr im Klinikum statt. Ort des Austausches mit Experten-Begleitung ist der Konferenzraum im Haus C.

Caroline Falk

Beim Mittwochsvortrag im Stadtmuseum schlüpft Beate Hermann am 18. Dezember ab 17 Uhr in die Rolle der Caroline Falk. Auf einer Zeitreise zwischen 1797 und 1830 erzählt von fröhlichen Tagen und harten Proben des Ehelebens, von der „Gesellschaft der Freunde in der Not“und einem Weihnachtsgeschenk mit nachhaltiger Wirkung im Jahr 1815.

Konzert mit Perfomance

Unter dem Titel „Also sprach das Plastik“ verbindet ein Instrumentalkonzert des Kammerorchesters Camerata Temporalis eine Performance zum Thema mit szenischen Darstellungen sowie die Agierenden mit den Publikum. Dabei sind am Mittwoch, 18. Dezember, ab 19:30 Uhr im Mon Ami Musik des 16. und 17. Jahrhunderts und Zeitgenössisches zu erleben, gespielt zumeist von Alumni der HfM unter der Leitung von Giordano Bruno do Nascimento. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro

Bauhaus-Architektur

Eine Ausstellung über das Werk des Bauhaus-Architekten Alfred Arndt im Schiefergebirge wird am Mittwoch, dem 18. Dezember, um 19 Uhr im südthüringischen Probstzella (Bahnhofstr. 25) eröffnet. Die Konzeption und Kuration verantwortet die Professur Denkmalpflege und Baugeschichte der Bauhaus-Universität Weimar in Zusammenarbeit mit den Ausstellungskuratoren Maren und Mark Escherich.

Tanzbar im Kasseturm

Zur Tanzbar ruft am Mittwoch, 18. Dezember, ab 20 Uhr der Kasseturm (Eintritt frei). Kalon und Elias Hadjeus aus Berlin steuern live Indie-Rock und -Pop bei. Zudem legen die DJs Henne und Toni auf.

Märchenzeit für Kinder

Das „Rumpelstilzchen“ haben sich Eltern und Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Schöndorf für ihr diesjähriges Weihnachtsmärchen ausgesucht. Sie führen es am Mittwoch, dem 18. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Aula auf.

Steimle ausverkauft

In der ausverkauften Weimarhalle präsentiert Uwe Steimle, am Freitag, dem 20. Dezember, ab 19 Uhr sein aktuelles Programm „Zeit heilt alle Wunder“.