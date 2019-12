Die „schola cantorum“ gibt am 19.Dezember in der Weimarer Stadtkirche ihr traditionelles Adventskonzert.

Konzerte, ein Angehörigen-Gespräch und der lebendige Adventskalender in Oberweimar-Ehringsdorf stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm.

Veranstaltungen in Weimar

Angehörigen-Gespräch

Das nächste Gespräch für Angehörige von Suchtkranken im Weimarer Klinikum findet am Donnerstag, dem 19. Dezember, ab 17 Uhr im Konferenzraum Haus C statt. Rückfragen sind unter der Rufnummer 03643 / 57 1400 möglich.

Lebendiger Kalender

Dem Ende entgegen neigt sich der lebendige Adventskalender in Oberweimar-Ehringsdorf. Die letzten Stationen, zu denen jeweils ab 18 Uhr eigene Tassen für Heißgetränke mitgebracht werden sollten, sind: 17. Dezember Weimarische Straße 11;18. Dezember Dichterweg 11; 19. Dezember Braugasse 1; 20. Dezember Ziegelgraben 1a und 21. Dezember An der Hart 72.

Weihnachtskonzert

„Aus alten Märchen“ ist das Weihnachtskonzert mit den Studierenden Elizaveta Smirnova (Sopran) und Constantin Philippoff (Tenor) von der Musikhochschule überschrieben. Dabei erklingen am Donnerstag, dem 19. Dezember, ab 16 Uhr im Forum Seebach Lieder und Arien, die vom Zauber der Liebe und der Hoffnung handeln, so von Schumann, Tosti Mozart, Puccini und Tschajkowskij.

Adventskonzert

Ihr traditionelles Adventskonzert geben rund 200 junge Sänger der „schola cantorum“ unter der Leitung von Cordula Fischer am Donnerstag, 19. Dezember, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Stadtkirche. Der Kinder- und Jugendchor bereitet sich seit Wochen auf den großen Auftritt vor, bei dem internationale Advents- und Weihnachtslieder erklingen. Eintrittskarten sind vorab im Büro in der Notenbank (Steubenstr. 15) erhältlich.

Jindrich Staidel Combo

Böhmische Weihnachten will die Jindrich Staidel Combo am Donnerstag, 19. Dezember, ab 20 Uhr mit dem Publikum im Mon Ami feiern. Dort gehören Weihnachten und Jazzpolka zusammen wie in Dresden Christ und Stollen. Zu hören gibt es Auszüge aus dem Programm „Advent – Zeit rennt “.