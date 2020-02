Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen in Weimar

Gespräch mit Umwelt-Rebellen

Ihre Bewegung, wissenschaftliche Ansätze sowie Lösungen für die ökologische Krise sind am Donnerstag, 27. Februar, ab 18 Uhr im Mon Ami Thema eines Vortrages samt Gespräch mit den Umweltaktivisten von Extinction Rebellion aus Weimar und Jena.

Film & Gespräch zum Libanon

Ein Begegnungsabend zum Thema „Gib Frieden! – Flüchtlingshilfe im Libanon“ findet am Donnerstag, 27. Februar, ab 20 Uhr im Café International (Th.-Müntzer-Str. 18) statt. Für Film und Gespräch ist Heba Al Basha vom Flüchtlingsdienst der Jesuiten im Libanon zu Gast.

Workshop in Aktzeichnen

In einem Aktzeichenworkshop am 28. und 29. Februar vermittelt Karsten Kunert an der Mal- und Zeichenschule gestalterische Grundlagen in der figürlichen Zeichnung, Formfindung und Visualisierung. Der Intensivkurs bietet eine breite Palette an Theorievermittlung, Sehtraining und praktischen Übungen. Mehr: www.malschule-weimar.de.

Dota singt im Mon Ami

Die auch als „Kleingeldprinzessin“ bekannte Liedermacherin Dota spielt am Freitag, 28. Februar, ab 20 Uhr im Mon Ami unter anderem Lieder ihrer jüngsten Platten. Es gibt nur noch Restkarten online.

„FaltenRock“-Party im Kasseturm

Die nächste „FaltenRock“-Party für tanzfreudige über 30-Jährige findet am Freitag, 28. Februar, ab 21 Uhr im Kasseturm statt. DJ Christian legt übliche Hits sowie nach den Wünschen des Publikums auf.