Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern spielt am ersten Weihnachtsfeiertag an der Liszt-Orgel in der Denstedter Dorfkirche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen in Weimar und im Weimarer Land

Musik bei Kerzenschein

Weihnachtliche Musik bei Kerzenschein spielt am Mittwoch, 25. Dezember, ab 17 Uhr Michael von Hintzenstern an der Liszt-Orgel in der Denstedter Kirche. Es erklingen Werke von Bach, Walther, Liszt, Raff, Franck und Gade. Warme Kleidung wird empfohlen. Die Kollekte geht an „Brot für die Welt“.

„Crazy Crowd“ im Ami

Die AC/DC-Coverband „Crazy Crowd“ spielt am Mittwoch, 25. Dezember, das komplette Repertoire ihrer Vorbilder im Mon Ami (Einlass ab 20 Uhr). Zu ihrem Konzert gehören der authentische Sound und Showelemente. Karten: 12 Euro.

Bibliotheks-Schließzeit

Vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar bleiben die Hauptstelle der Uni-Bibliothek und die Nebenstelle geschlossen.

Lauf auf dem Kötsch

Der Traditions-Weihnachtslauf der Kötschberggemeinde startet am Donnerstag, 26. Dezember, um 10 Uhr am Carolinenturm unweit der Waldgaststätte Müllershausen – und zwar bei jedem Wetter. Die Teilnahme ist frei, es gibt keine Zeitnahme. Jeder, der die rund vier Kilometer lange Runde durchhält, bekommt eine Urkunde. Der Turm wird als Umkleidemöglichkeit beheizt.

Folktanz im Mon Ami

„Fork & Fiddle“ und „Lottes Flausen“ rufen am Donnerstag, dem 26. Dezember, ab 19 Uhr zum traditionellen Weihnachts-Folktanz ins Mon Ami (Eintritt frei). Jeder kann mittanzen, die meisten Tänze, darunter Walzer, Schottisch, Mazurka, Polska, Polka sowie Kreis- und Gassentänze aus ganz Europa und viele mehr, werden angeleitet.

Kinostart im Lichthaus

Im Lichthaus-Kino läuft am Donnerstag, 26. Dezember, um 19.15 Uhr der Streifen „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ an.

Tanz im Zeughaus

Eine „Tanzparty für Singles und Paare“ organisiert die Erfurter Agentur Zoch am Donnerstag, 26. Dezember, im Bad Berkaer Zeughaus. Los geht es um 20 Uhr.

„Schöne und das Biest“

Für die Musical-Version von „Die Schöne und das Biest“ mit dem Theater Liberi am Freitag, 27. Dezember, von 16 bis 18 Uhr in der Weimarhalle sind noch Karten ab 20 Euro im Pressehaus am Goetheplatz erhältlich. Der Shop hat Heiligabend von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Ausklang bei Baumbach

Zum „Jahresausklang bei Kerzenschein“ mit einem Konzert bittet der Förderverein des Kranichfelder Baumbachhauses am Samstag, 28. Dezember, 19 Uhr. Das Trio Klangart aus Erfurt mit Gitarre, Violine und Akkordeon spielt sein Programm „Auf immer Wiedersehen“. Das Haus hat dann bis einschließlich 7. Januar geschlossen.