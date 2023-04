Veranstaltungs-Tipps für das Weimarer Land

Mit der Schäfersfrau geht es am Sonntag durch das Museumsdorf am Eichenberg bei Hohenfelden.

Am Wochenende ist unter anderem in Bad Berka und Hohenfelden eine Menge los.

Kräuterfrau und Konzertim Coudrayhaus

Gleich zwei Veranstaltungen locken am Wochenende in das Bad Berkaer Coudrayhaus am nördlichen Kurpark-Ausgang. Am Samstag, 22. April, startet 14 Uhr der Kräuter-Kreis „Fit in den Frühling mit Heilpflanzen“ mit Kräuterfrau Sina Postma, die Teilnahme kostet drei Euro (mit Kurkarte frei). Am Sonntag folgt ab 15 Uhr ein Frühlingskonzert mit Schülern des Musikgymnasiums Belvedere. Auch hier kostet der Eintritt drei Euro.

Schäfersfrauim Freilichtmuseum

Eine historische Führung mit „Schäfersfrau Wilhelmine“ alias Evelyn Günther bietet das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden am Sonntag, 23. April, an. Treffpunkt ist 14 Uhr, es wird der normale Museums-Eintritt fällig.

Wanderer Knautliest in der Kunstkirche

Aus seinem Buch „Wie mir das Leben Beine macht“ liest der Kromsdorfer Langstrecken-Wanderer Bernhard Knaut am Freitag, 21. April, ab 19.30 Uhr in der Matt-Lamb-Kirche „Zum Kripplein Christi“ in Bergern. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Nordic-Walking-Tagrund um die Kurstadt

Seine 21. Auflage erlebt am Samstag, 22. April, der Bad Berkaer Nordic-Walking-Tag. Zwei reizvolle Touren durch das Ilmtal stehen zur Auswahl: Eine führt über 15,2 Kilometer über den Reisberg, die andere nimmt mit 8,5 Kilometern die Tafelbuche ins Visier. Start der Veranstaltungen ist mit der Erwärmung um 8.45 Uhr am Goethebrunnen im Kurpark. Für die besten drei Walker auf beiden Strecken sind Preise ausgeschrieben, aber jeder Teilnehmer bekommt zumindest eine Urkunde überreicht.