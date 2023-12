Veranstaltungs-Tipps für die Kulturstadt

Weimar Eine ungewohnte „Odyssee“, Handschriften der Klassiker und Kurzfilme mit Weimarer Beteiligung – hier sind die Details.

„Odyssee“ in neuer Übersetzung

Eine Neu-Übersetzung von Homers „Odyssee“ präsentiert die Literarische Gesellschaft am Donnerstag, 14. Dezember, in der Literatur-Etage der Eckermann-Buchhandlung (Marktstr. 2-4). Übersetzer Christoph Schmitz-Scholemann hat den Urtext mit deutlich mehr Freiheiten in eine modernere Form gebracht. Gelesen wird er von Hannah Luise Deibel, Anastasios Iakovou und Jakob Schmitz. Der Eintritt kostet acht Euro. red

Neue Handschriften im Goethe-Schiller-Archiv

Eine Auswahl seiner „Neuzugänge“ des Jahres präsentieren das Goethe- und Schiller-Archiv der Klassik-Stiftung (Jenaer Str. 1) und sein Freundeskreis am Donnerstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr. Vertiefende Beiträge sind über Autographen von Goethe und Wieland vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung nicht erforderlich. red

Kurzfilm-Abend im Mon-Ami-Kino

Die Gewinnerfilme des diesjährigen „Kurzsüchtig“-Festivals in Leipzig sind am Mittwoch, 13. Dezember, ab 20 Uhr im Mon-Ami-Kino zu erleben. Die sechs Streifen haben eine Gesamtlänge von 83 Minuten. Im Anschluss stehen mit den in Weimar studierenden Lara Scherpinski und Elia Zeißig zwei der prämierten Filmemacher zum Gespräch bereit. Karten kosten an der Abendkasse sieben Euro. red