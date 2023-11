Veranstaltungstipps im Weimarer Land

In Rittersdorf, Ettersburg und Bad Berka gibt es am 9. und 10. November Anlass zur Geselligkeit.

Rittersdorfer feiernihre Kirmes

Mit dem traditionellen Aufstellen der am Wochenende geholten Fichten beginnt am Donnerstag, 9. November, ab 17 Uhr, die diesjährige Rittersdorfer Kirmes. Für Livemusik sorgt am Freitag- und Samstagabend jeweils „Da Capo“. Am Samstag ist der Eintritt bis 19 Uhr frei, da nämlich startet die Traditionskirmes mit Programm, bevor 21 Uhr die Band die Bühne übernimmt. Den Schlusspunkt setzt am Sonntag ab 15 Uhr die Kinderkirmes.

Rentner-Treff und Martinstagin Ettersburg

Das Team um Petra Beucke bittet am Donnerstag, 9. November, die Ettersburger Senioren zum nächsten Treffen – los geht es 14 Uhr im Gemeindehaus, unter anderem steht ein informativer Vortrag auf dem Programm. Am Samstag, 11. November, feiern die Ettersburger Martinstag mit einem Umzug durch das Dorf, angeführt von einem Martins-Darsteller hoch zu Ross. Los geht es 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz, für das leibliche Wohl ist zu beiden Veranstaltungen gesorgt.

Bad Berkaer ehrenden Heiligen von Tours

Zu ihrem Martinsfest bittet die Kirchengemeinde Bad Berka am Freitag, 10. November, ab 17 Uhr, in die Stadtkirche St. Marien. Es gibt Gedichte, Lieder und anschließend einen Laternenumzug mit der Musikmuschel im Kurpark als Ziel. Mit von der Partie sind der Posaunenchor der Kurstadt sowie ein Martins-Darsteller, der auf seinem Pferd den Umzug anführt.