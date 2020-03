Spendensammlung mit Sammelbüchse – der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen hat sich von Sammlern in Weimars Innenstadt distanziert.

Verband warnt vor Spendensammlern

Ausdrücklich distanziert hat sich der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen e. V. von einer nicht genehmigten Spendensammlung in Weimar. Der Verband sei von Bürgern darauf aufmerksam gemacht worden, dass am Montag am Nationaltheater zwischen Heinrich-Heine-Straße und Theaterplatz Unterschriften für neue Räumlichkeiten und Geldspenden erbeten wurden. Die Sammlung habe mit der Selbsthilfeorganisation für blinde und sehbehinderte Menschen nichts zu tun, betonte der Verband.