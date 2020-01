Verbindung zwischen Pflegeheim und künstlerischer Aktivität soll weiter gestärkt werden

Bernd Lindig (53) ist neuer Leiter des Forums Seebach der Marie Seebach Stiftung. Er übernahm die Stelle zum Jahresbeginn von Ina Jaeger. Ihm obliegt damit keine geringere Aufgabe, als die Schärfung des Veranstaltungsprofils in einem der bemerkenswertesten Seniorenheime bundesweit. Gegründet wurde es 1895 von Marie Seebach (1829-1897), eine der führenden Schauspielerinnen des 19. Jahrhunderts, die am Weimarer Hoftheater als Gretchen im Faust und als Stella gastierte. Sie hatte ihr Vermögen für eine Stiftung und damit für die Errichtung eines Altersheimes für alte Bühnenkünstler zur Verfügung gestellt. Wir sprachen mit Bernd Lindig über seine Aufgaben, neue Herausforderungen und seine Motivation.

Herr Lindig, was motivierte Sie zur Bewerbung um die vakante Stelle?

Es war das unmittelbare und deutliche Gefühl, die Stelle könnte gut zu mir passen.

Wie meinen Sie das konkret?

Ich habe zuvor in der Geschäftsbereichsleitung der Diakonie Sozialdienst Thüringen gGmbH gearbeitet und dabei Pflegeheime und andere Angebote der Altenhilfe mitverantwortet und begleitet. Das war eine wunderbare Aufgabe, es gab also keinen zwingenden Bedarf zum Wechsel. Jetzt aber kann ich meinen ersten Beruf mit dem zweiten verbinden. Musik und Pflege.

Nach dem Abitur habe ich an der Hochschule für Musik Franz Liszt Violoncello studiert, später im Sophienhaus Krankenpfleger gelernt und vor etwa 10 Jahren ein pflegerisches Masterstudium absolviert. So sehr mir die Musik am Herzen liegt: Mein Interesse gilt gleichermaßen der zugewandten pflegerischen Begleitung von Menschen jeden Alters. So kommt nun hoffentlich mein Potential in beiden Bereichen zur Geltung.

Welche Aufgaben erwarten Sie?

Erwartet wird eine Mischung dessen, was ich an Ausbildung und Erfahrungen habe. Ich organisiere und betreue die Veranstaltungen im Forum Seebach. Im Bereich der Seniorenarbeit übernimmt das Forum Seebach Aufgaben der Koordination, Beratung und Impulssetzung für ganz Thüringen.

Das verlangt eine enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium und anderen Institutionen, beispielsweise dem Landesseniorenrat. Dieser wurde als mitsprechendes Gremium geschaffen, zum Beispiel um Stellungnahmen und Vorschläge zur Thüringer Seniorenpolitik einzubringen und die Landesregierung in seniorenpolitischen Fragen zu beraten und zu unterstützen. Daran möchte das Forum Seebach auf hohem Niveau mitwirken.

Worauf legen Sie bei der Programmgestaltung Wert?

Zunächst einmal wird es natürlich ein Stück Kontinuität geben. So bestehen beispielsweise wertvolle Partnerschaften mit der Hochschule für Musik Franz Liszt und anderen Kulturinstitutionen Weimars. Wir werden weiterhin Konzerte der Franz Liszt Hochschule im Forum haben. Das Forum Seebach ist für die Lehrenden und Studierenden eine feste Adresse für Konzertmöglichkeiten geworden, wie auch für viele bereits etablierte Künstler aller Genres. Auch die regelmäßigen Ausstellungen im Foyer werden selbstverständlich gepflegt.

Das Forum ist ja kein x-beliebiger Veranstaltungsort, sondern Teil eines Pflegeheims. Wie wird sich das künftig darstellen?

Die Verbindung zwischen Pflegeheim und künstlerischer Aktivität soll weiter gestärkt werden. Mit dem Forum verbindet sich ja ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für die Seebach Stiftung. Dass ein Pflegeheim auf diese Weise mit Kultur verbunden ist, gibt es selten. Das begegnet mir schon in meiner ersten Arbeitswoche hier auf Schritt und Tritt. Bewohner treffen sich zu Chorproben, sprechen mich an, haben selbst Ideen.

Welche neuen Akzente wollen Sie setzen?

Im besten Sinne Generationsübergreifendes anbieten. Jugend ins Haus holen. Kinderchöre und Kinderorchester sollen stärker einbezogen werden. Es bestehen ja schon enge Beziehungen zur benachbarten Grundschule Anna Amalia. Das soll erweitert werden. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn wir große Namen zum Beispiel aus dem Schauspiel für einen Auftritt im Forum Seebach gewinnen könnten.

Das hat die erste Leiterin des Forums Seebach, die 2012 verstorbene Doris Jacob, ja wunderbar verstanden. Wann haben Sie die Marie Seebach Stiftung erstmals kennengelernt?

Das liegt lange zurück. Ich bin in Weimar geboren und aufgewachsen. Meine erste Begegnung mit dem Marie Seebach Stift war in den 70er Jahren. Als Kind habe ich hier zu Weihnachten Violoncello gespielt. Damals noch im Haus an der Tiefurter Allee 37.