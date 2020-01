Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verdacht auf Gasaustritt in Ettersburg

Zum Glück weniger dramatisch, als es der Alarm vermuten ließ, entwickelte sich am frühen Freitagnachmittag der Einsatz von fünf Feuerwehren aus dem Nordkreis in Ettersburg. Ein älterer, offenbar verwirrter Mann, der in der Scheunenstraße wohnt, hatte seiner Betreuerin eines ambulanten Pflegedienstes mitgeteilt, dass er in der Wohnung den Gashahn aufdrehen und seinem Leben damit ein Ende setzen wolle.

Um das Schlimmste zu verhindern, verständigte die Frau die Polizei, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Im Ausrückeverbund setzten sich die freiwilligen Retter aus Ettersburg, Heichelheim, Ramsla und Kleinobringen in Bewegung. Die Stützpunktwehr Buttelstedt wurde nachalarmiert, da sie über die nötige Gasmesstechnik verfügt. Sofort nach dem Eintreffen evakuierten die Feuerwehrleute die Häuser im Umkreis von 200 Metern um die betreffende Adresse. Etwa 20 Bewohner wurden nach draußen gebeten. Die akute Gefahr bestätigte sich zum Glück nicht. Erhöhte Erd- beziehungsweise Heizgas-Konzentrationen wurden nicht gemessen. Der Bewohner, der den Einsatz ausgelöst hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht.