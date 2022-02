Verdienstkreuz am Bande für Weimarer Hartmut Eckhardt

Weimar. Die Würdigung im Namen des Bundespräsidenten wird dem langjährigen Organisator der Weimarer Bürgerreisen am 3. März verliehen.

Mit dem Verdienstkreuz am Bande zeichnet Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am 3. März den langjährigen Leiter der Weimarer Bürgerreisen, Hartmut Eckhardt, aus. Die Würdigung im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) erfolge „für sein großes Engagement um die Völkerverständigung, für den Frieden und den Zusammenhalt in Europa“, hieß es aus der Staatskanzlei. Zudem erhalte Silke Gablenz-Kolakovic ein Verdienstkreuz am Bande für ihre mehr als ein Jahrzehnt währende ehrenamtliche Tätigkeit für das zur Klassik-Stiftung Weimar gehörende Schloss Kochberg samt des Liebhabertheaters.

Insgesamt werden am 3. März sieben Thüringer ausgezeichnet.