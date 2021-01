Verdienstorden für Rudolf Dadder

26/01/2021 - Rudolf Dadder aus Bad Berka wird mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für seine Verdienste um den Auf- und Ausbau der sozialen Infrastruktur in Thüringen und den anderen neuen Ländern in der Thüringer Staatskanzlei am 26. Januar 2021 ausgezeichnet. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Thüringerinnen und Thüringer mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus.

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde am Dienstag Rudolf Dadder für sein Engagement um die soziale Infrastruktur in Thüringen und darüber hinaus ausgezeichnet. Verliehen wurde ihm die Würdigung im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Staatskanzlei in Erfurt von Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Nach der Wende war der Saarländer nach Thüringen gekommen, um am Wiederaufbau des Landes mitzuwirken. Sein Lebenswerk ist das eng mit Weimar verbundene Trägerwerk soziale Dienste, das er vor 30 Jahren gründete und dessen Vorstandsvorsitzender er bis heute ist.

Der anerkannte Träger der Jugendhilfe betreibt derzeit 75 Einrichtungen an zwölf Standorten in Thüringen und beschäftigt über 650 Mitarbeiter. Weitere Gründungen folgten in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, im Saarland und in Bayern. 1999 kam die „Trägerwerk Soziale Dienste wohnen plus… gGmbH“ als Tochterunternehmen hinzu. Es betreut unter anderem in Weimar, Legefeld und Bad Berka ältere und kranke Menschen.

Das Thema würdevoller Abschied, heißt es weiter in der Laudatio, „beschäftigt Rudolf Dadder seit langem.

Nicht zuletzt ihm sei die Errichtung des ersten Thüringer Hospizes 2005 in Bad Berka zu verdanken. Das habe der ambulanten und stationären Hospizarbeit einen wichtigen Impuls gegeben. Zuvor gründete Rudolf Dadder bereits die bundesweiten AG Hospiz und Palliativmedizin. Rudolf Dadder ist ferner Mitglied der Kirchgemeinde in seinem Wohnort Bad Berka und Schriftsteller unter dem Pseudonym Florian Russi.

Ministerpräsident Bodo Ramelow betonte: „Mit seinen Ideen und seinem ganz persönlichen Einsatz hat Rudolf Dadder ein soziales Fundament in Thüringen gelegt. Viele Einrichtungen und Projekte sind heute fest verankert, und viele Menschen haben eine Perspektive gefunden.

Als Kenner des Ostens, Macher mit juristischem Sachverstand und Förderer vieler sozialer Projekte – Rudolf Dadder wird immer mit dem Freistaat Thüringen verbunden bleiben.“