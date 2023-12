Verehrt und umstritten: Wie Nietzsche in Weimar lebte

Weimar Kuratorenteam führt durch die Ausstellung „Nietzsche privat“ im Museum Neues Weimar

Die Kuratorinnen und Kuratoren von „Nietzsche privat“ führen am Mittwoch, 20. Dezember, durch die Ausstellung im Museum Neues Weimar. Die Schau zeigt die private Einrichtung der Geschwister Nietzsche und wie mit dem Nachlass umgegangen wurde. Denn während Nietzsche im Nationalsozialismus verehrt wurde, wurde der Hausrat der Geschwister in der DDR unrestauriert eingelagert und schließlich nahezu vergessen. Die Inszenierung der Ausstellung reflektiert die heutige Ortlosigkeit der Memorialien des so berühmten wie umstrittenen Philosophen. In der Führung geben Kuratierende Erläuterungen und Einblicke zur Entstehung der Ausstellung, die noch bis 15. Januar zu sehen ist. Treffpunkt ist das Foyer.