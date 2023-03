Verein sucht Zeitzeugen zu einstigem Weimarer Klub „Erich Wendt“

Die Villa in der Schubertstraße 10 hat eine wechselvolle Geschichte.

Weimar. Aus Erinnerungen zum „Klub der Intelligenz“ soll eine Ausstellung entstehen. Dazu gibt es am 30. März eine Führung in der Schubertstraße 10.

Erst Reichsbank, dann Klub „Erich Wendt“, später Bundesbank, jetzt das Zuhause für Weimars Kreativschaffende: Der Verein Lösungslabor kaufte 2022 die Villa in der Schubertstraße 10 und eröffnete die „WerkBank“. Auf der Suche nach Zeitzeugen aus der Ära als Kulturklub bietet der Verein am Donnerstag, 30. März, ab 17 Uhr eine öffentliche Führung an.

Das Gebäude wurde von der eigens gegründeten „Häuser für Alle Weimar GmbH“ in Trägerschaft des Vereins Lösungslabor gekauft, damit die „WerkBank“ entstehen kann – ein Freiraum für Kreativszene und Zivilgesellschaft. In Coworking-Space, Büros, Projekträumen und mehr können sie Raum für ihre Projekte und ein Netzwerk finden.

Zu DDR-Zeiten wurde das als Reichsbank errichtete Gebäude zum „Klub der Intelligenz Erich Wendt“. Es war von 1960 bis 1990 Treffpunkt der Intellektuellen und Kreativen. Dieser spannenden Ära möchte der Verein bei der Führung nachgehen. Dazu werden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gebeten, ihre Erinnerungen an den Klub in Form von Geschichten, Fotos oder Andenken mitzubringen. Im besten Fall entstehe daraus eine Ausstellung zur Haus-Geschichte. Auch Interessierte, die mehr über die „WerkBank“ erfahren möchten, seien willkommen.

www.werkbank-weimar.de