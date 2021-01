Vereine erhalten Mittel zur Digitalisierung

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge meldet das Ehrenamtszentrum Weimarer Land, dass auch Vereine aus dem Landkreis beim bundesweiten Förderprogramm „Gemeinsam Wirken in Zeiten von Corona“ berücksichtigt worden sind. Aus dem Kreisgebiet sind erhielten sieben Vereine eine Gesamtsumme von 22.300 Euro.

Für das Förderprogramm der neu gegründeten Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt konnten bis zum 1. November 2020 Anträge eingereicht werden. Die Maßnahmen mussten bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein. Vordringlich gefördert wurden Projekte, die Innovation und Digitalisierung betreffen, in strukturschwachen Räumen umgesetzt werden und die auch der Nachwuchsgewinnung dienen können.

Viele Vereine wollen digitale Angebote verbessern

„Natürlich freuen wir uns erstmal, dass doch einige Vereine aus dem Kreisgebiet das Förderprogramm in Anspruch genommen haben“, sagt Ehrenamtskoordinator Thomas Schmidt. Persönlich gehe er jedoch davon aus, dass aber noch mehr Vereine und Verbände Anträge gestellt haben könnten, aber nicht berücksichtigt worden sind, da das Fördervolumen bei insgesamt 12.500 Anträgen deutschlandweit vermutlich schnell erschöpft war.

Vom Förderprogramm im Weimarer Land berücksichtigt worden sind Wu-Dao Blankenhain, FSV Grün-Weiss Blankenhain, Förderkreis Integration (Apolda), FC Einheit Bad Berka, Förderverein Kita Adelsberg Bad Berka, SV Am Ettersberg sowie der Kneippverein Bad Berka.

Finanzielle Unterstützung für Digitalisierung bei Vereinen unerlässlich

„Um digital arbeiten zu können, müssen Vereine die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Neben der entsprechenden Hardware, z. B. Laptops müssen für ältere Geräte teilweise auch Kameras und Headsets angeschafft werden, um an Videokonferenzen teilnehmen zu können“, erklärt Thomas Schmidt vom Ehrenamtszentrum. Videokonferenzen und neue Wege der Kommunikation, all das sei durch die Corona-Pandemie nun besonders gefragt. „Sich dann noch im Dschungel der vielen Konferenztools zu Recht zu finden, welche teilweise je nach Nutzung auch kostenpflichtig sind, dies stellt viele Ehrenamtliche vor große Herausforderungen“, berichtet der hauptamtliche Ehrenamtliche.

Ob es auch 2021 ein solches Förderprogramm wieder geben werde oder nicht, könne bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt derzeit niemand sagen. Ehrenamtliche sollten sich aber ermutigt fühlen, konkrete Bedarfe an das Gremium heranzutragen, damit „wir uns für die beste Lösung im Sinne der Stärkung von Engagement und Ehrenamt einsetzen können“, heißt es auf deren Webseite. Thomas Schmidt ergänzt, dass eine solche finanzielle Unterstützung für viele Vereine unerlässlich sei. Das Initialisieren neuer digitaler Angebote und Standards gibt es in der Regel nicht zum Nullkostentarif.