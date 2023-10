Vereinshütte zur „Weimarer Weihnacht“ sucht noch Nutzern

Weimar. Bewerbungen für den Stand am Marktplatz können noch bis Ende Oktober bei der Stadtverwaltung Weimar eingereicht werden.

Auch zur diesjährigen „Weimarer Weihnacht“ wird auf dem Marktplatz wieder eine Vereinshütte aufgestellt. Vereine und Institutionen aus dem Stadtgebiet erhalten dadurch die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen sowie die Gelegenheit, Weihnachtsgebäck, weihnachtliche Geschenkartikel oder ähnliches zu verkaufen, um gemeinnützige Zwecke oder die Vereinsarbeit zu fördern.

Die Vereinshütte wird von der Stadt interessierten Bewerberinnen und Bewerbern für den Zeitraum des Weihnachtsmarktes am Marktplatz vom 28. November bis 30. Dezember dieses Jahres angeboten – ausgenommen sind die Schließtage des Marktes am 24. und 25. Dezember, heißt es aus der Stadtverwaltung. Als tägliche Pflichtöffnungszeit sei der Zeitraum von 11 bis 19 Uhr abzudecken. Eine Standgebühr werde nicht erhoben, es falle lediglich eine Tagespauschale für Nebenkosten – etwa für Strom – in Höhe von 6 Euro an.

Bewerbungen können noch – unter Vorbehalt freier Termine – bis zum zum 31. Oktober mit Angabe von Wunschterminen und des Waren- beziehungsweise Verkaufsangebots per E-Mail an maerkte@stadtweimar.de gesendet werden.

Die Stadtverwaltung bitte ferner um Verständnis, dass aufgrund der Vielzahl der Interessenten voraussichtlich nicht alle Bewerbungen, gemeint sind auch fristgerecht eingehende Bewerbungen, mit ihren Wunschterminen berücksichtigt werden können. Nach der Frist eingehende Bewerbungen können gegebenenfalls nur in Ausnahmefällen oder als Ersatzbewerber berücksichtigt werden, heißt es abschließend aus der Stadtverwaltung.