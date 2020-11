Verfolgte Thüringer Musiker in Wort und Musik

Zur Tagung „Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen. Eine Spurensuche II“ an der Hochschule für Musik werden am Freitag, 13. November, zwei Livestreams angeboten. Zunächst vom Festvortrag des ehemaligen Leiters des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Professor Wolfgang Benz. Er spricht ab 17.30 Uhr über „Vor der Katastrophe. Juden und Judenfeinde in der Weimarer Republik“. Ab 20 Uhr interpretieren Tehila Nini Goldstein und Jascha Nemtsov Lieder und Klaviermusik der verfolgten und vergessenen jüdischen Komponisten Hans Heller, Joachim Stutschewsky und Gustav Lewin.

www.hfm-weimar.de