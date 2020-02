Verfolgungsjagd mit 1,8 Promille - 16-Jähriger will Automat aufschneiden - Faschingsfan scheitert zwei Mal

Transporter gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Freitag einen Kleintransporter Mercedes Sprinter vom Gelände einer Firma im Gewerbegebiet Legefeld. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Fahrzeug mit Kastenaufbau. Fahrzeug und darin befindliche Ladung haben einen Wert von ca. 48.000 Euro.

16-Jähriger will Automat aufschneiden

Freitagnacht gegen 1.45 Uhr scheiterte der Versuch eines 16-Jährigen, in Gaberndorf einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Bewaffnet mit einer Akkuflex machte er sich an dem Automaten zu schaffen, um an den wertvollen Inhalt zu gelangen. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte die verdächtigen Geräusche und informierte die Polizei. Der Einbrecher versuchte noch zu Fuß vor den anrückenden Beamten zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Faschingsfan scheitert zwei Mal

Freitagabend gegen Mitternacht scheiterte der Versuch eines Unbekannten, sich das Eintrittsgeld zu einer Faschingsveranstaltung auf dem Weimarer Goetheplatz zu sparen. Er schaffte es, sich auf die Veranstaltung zu schleichen, wurde durch das Personal jedoch ertappt und des Hauses verwiesen. Sein Wille, am Fasching teilzunehmen war jedoch zu groß und er schlich sich trotz Hausverbot erneut in die Veranstaltung. Er wurde prompt erneut erwischt und wieder vor die Tür gesetzt. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich unerkannt.

Mann ignoriert Hausverbot, verletzt Gäste und wird fixiert

Noch dreister verhielt sich ein 17-Jähriger Samstag morgen gegen 2.45 Uhr in einer Bar auf dem Marktplatz in Weimar. Der stark alkoholisierte Mann betrat die Bar trotz bereits bestehenden Hausverbotes. Der Aufforderung eines Mitarbeiters, das Lokal zu verlassen, kam er nicht nach, wurde aggressiv und begann zu randalieren. Zwei Gäste (41 und 25 Jahre) komplementierten ihn vor die Tür. Er dankte es ihnen mit jeweils einem Faustschlag ins Gesicht, durch den die beiden leichte Verletzungen erlitten. Da er nicht zu beruhigen war, mussten ihn Beamten fixieren und der Abend endete für ihn im Klinikum Weimar zur Ausnüchterung. Es wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung erstattet.

Verfolgungsjagd mit 1,8 Promille

Samstagnacht ertappten Beamte der Polizei Weimar bei Verkehrskontrollen gleich mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer. Gegen 23:30 Uhr wollten Beamte den Fahrer eines Honda in Blankenhain einer Kontrolle unterziehen. Als das Fahrzeug zum Halten aufgefordert wurde, gab der Fahrer Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz Sondersignal und Anhaltezeichen hielt er zunächst nicht an und raste. Erst zwischen Wittersroda und Geunitz stoppte der Hondafahrer.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich der Grund des Fluchtversuches heraus. Der 51-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Atemalkoholtest ergab 1,83 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und erstatteten Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mit mehr als 2 Promille gestoppt

Stolze 2,17 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 31-jährigen VW-Fahrers bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr in Berlstedt. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige erstattet. Der Führerschein des Promillesünders wurde an Ort und Stelle eingezogen.

1,24 Promille pustete ein Radfahrer (37 Jahre) bei einer Verkehrskontrolle gegen 4 Uhr in der Friedensstraße. Da er sich zuvor auf seinem Fahrrad in Schlängellinien fortbewegte und sich beim Absteigen kaum auf den Beinen halten konnte, ordneten die Beamten aufgrund dieser Ausfallerscheinungen auch hier eine Blutentnahme an und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.