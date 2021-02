Verjüngungsschnitt hoch oben in Gaberndorf

Der Kommunalservice hat in der vergangenen Woche die letzten Verjüngungsschnitte an Bäumen und Sträuchern durchgeführt. Wie am Spiel- und Festplatz in Gaberndorf waren die Mitarbeiter an mehreren öffentlichen Anlagen zum Verjüngungsschnitt unterwegs. – Mit dem meteorologischen Frühlingsanfang beginnt auch die Brutzeit. Deshalb lässt das Bundesnaturschutzgesetz nur bis zum 28. Februar das Schneiden von Gehölzen und das Fällen von Bäumen zu.