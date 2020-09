Weimar. Die Polizei konnte einen 25-Jährigen stellen, der am Montag einen räuberischen Ladendiebstahl begangen hatte. Er hatte bei seiner Flucht eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht.

Am Montag hatte eine Verkäuferin eines Lebensmittelgeschäfts die Verfolgung zweier Diebe aufgenommen, die in einer Filiale in der Taubacher Straße sechs Flaschen Alkohol entwendet hatten. Bei dem Versuch, einen der beiden Täter festzuhalten, sei sie von diesem mit einem Messer bedroht worden.

Die Polizei konnte den 25-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Er wurde am Dienstag dem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft des Mannes an.

