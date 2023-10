Verkannter Weimarer Baumeister

Martin Friedrich Rabe war als Baukondukteur am Wiederaufbau des Residenzschlosses in Weimar beteiligt (Archiv-Foto).

Weimar. Gabriele Oswald klärt über den Architekten Martin Friedrich Rabe auf.

Dem Architekten Martin Friedrich Rabe widmet Gabriele Oswald einen Vortrag im Stadtmuseum Weimar am Mittwoch, 11. Oktober, ab 17 Uhr. Im Vortragsraum soll es um einen verkannten Baumeister aus dem Umfeld Goethes gehen.

Martin Friedrich Rabe hat am Wiederaufbau des Weimarer Residenzschlosses gewirkt und als sogenannter Baukondukteur somit im direkten Kontakt zu Goethe gestanden. Dahingehend sei er zwar in einigen Publikationen erwähnt, jedoch habe sein Anteil an weiteren Projekten in Weimar, etwa Entwürfen zu Möbeln für das Residenzschloss, nur wenig Beachtung gefunden. Gabriele Oswald will einen genaueren Blick auf das Schaffen des Architekten werfen und ihn und sein Wirken vorstellen.