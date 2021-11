In der Jakobskirche soll am 4. Dezember ein weihnachtliches Konzert erklingen.

Verkaufsstart für Benefiz-Konzert in der Weimarer Jakobskirche

Weimar. Inner Wheel Club Weimar will mit den Einnahmen den Weimarer Johannes-Falk-Verein unterstützen.

Der Inner Wheel Club Weimar hat den Vorverkauf für sein weihnachtliches Benefizkonzert in der Jakobskirche gestartet. Es soll am Samstag, 4. Dezember, ab 16 Uhr unter den gültigen Corona-Regelungen erklingen. Kirchenmusikdirektor Martin Meier aus Jena spielt Adventsmusik. Anschließend ist ein Beisammensein vorgesehen.

Die Einnahmen aus Kartenverkauf und Spenden kommen dem Johannes-Falk-Verein zugute. Dieser unterstützt damit soziale Projekte, so „Weihnachten bei Sophie“ für Obdachlose und Alleinstehende oder Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien.

Karten zu 10 Euro sind im Kirchenladen (Herderplatz) erhältlich oder unter info@iwc-weimar.de.