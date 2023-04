Verkehrsunfall in Weimar: 83-jähriger Autofahrer stößt mit Linienbus zusammen

Weimar. In Weimar sind am Montag ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Beide Fahrer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Gegen 13.15 Uhr war ein 83-jähriger Autofahrer am Montag auf der Coudraystraße in Weimar unterwegs. Als er einen Linienbus überholen wollte, der gerade am Fahrbahnrand stand, um Fahrgäste aus- bzw. einsteigen zu lassen, fuhr dieser ebenfalls los und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb laut Polizeiinspektion Weimar "keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen durchgeführt wurden". Sachschaden entstand augenscheinlich nur am Auto. Personen wurden nicht verletzt.

