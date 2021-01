Verkehrsunfall wegen krampfartigem Hustenanfall - Autofahrer verreißt im Weimarer Land Lenkrad

Kranichfeld. Ein Mann hat in der Nähe einer Brücke, die über die Ilm im Weimarer Land führt, einen derartigen Hustenanfall bekommen, dass er sein Lenkrad verriss und gegen einen Betonpfeiler krachte.

Dienstagabend war ein Autofahrer in Kranichfeld auf der Ilmenauer Straße in Richtung Stadtilm unterwegs. In der Nähe der Brücke über die Ilm erlitt er einen starken, krampfartigen Hustenanfall, verriss hierbei das Lenkrad und kam von der Fahrbahn ab. Daraufhin stieß er mit dem Brückengeländer und einem Betonpfeiler zusammen.

Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber zur Abklärung des Hustenanfalls sicherheitshalber in die Zentralklinik Bad Berka verbracht.

Das Auto wurde durch den Aufprall stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. An der Brücke und dem Pfeiler entstand Sachschaden.

