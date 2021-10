Verletzte bei Verkehrsunfällen in Weimar

Weimar / Gutendorf. Das sind die Polizeimeldungen für Weimar und Umgebung.

Drei Fahrzeuge waren in einen Unfall am Montag gegen 13.55 Uhr an der Kreuzung Nordstraße und Industriestraße in Weimar involviert. Die Fahrerin eines Renault missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines auf der Nordstraße fahrenden Transporters. Dessen Fahrer versuchte noch aus-zuweichen, was aber aufgrund eines weiteren Autos misslang. In der Mitte der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß, bei der der Transporter gegen ein wartendes Auto geschleudert wurde. Die Verursacherin sowie der Fahrer des Transporters wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Auffahrunfall mit drei Verletzten

Montagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 7 bei Weimar. Ein voranfahrendes Fahrzeug bremste aufgrund von Mäharbeiten. Die nachfolgende Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr trotz Gefahrenbremsung auf das stehende Fahrzeug auf, heißt es in einer Polizeimneldung. Hierbei wurden die Verursacherin und ihr Beifahrer leicht verletzt. Auch die Beifahrerin des vorderen Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt.

Unfall mit Radfahrer in Weimar

Montagnachmittag fuhr ein Radfahrer die Brennerstraße aus Richtung Schopenhauerstraße kommend entlang. An der Kreuzung zur Carl-von-Ossietzky-Straße missachtete er die Vorfahrt eines Auto-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

51 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit

Am Montag führte die Polizei in Gutendorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei insgesamt 232 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 43 Beanstandungen, meldet die Polizei. Sie summiert 34 Verwarngelder, acht Bußgeldverfahren und einen Fahrzeugführer auf, der mit 121 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs war. Ihn erwarte nun ein Fahrverbot.

