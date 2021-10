Verletzte Person bei Auffahrunfall - Mit knapp 60 km/h durch die 30er Zone - Beschädigte Skulptur

Weimar. Das sind die Polizeimeldungen für Weimar und das Weimarer Land:

Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Donnerstagvormittag in Weimar gekommen. Ein Bus, welcher sich auf einer Werkstatt-Probefahrt befand, war auf der Steubenstraße in Richtung Marienstraße unterwegs. An der Ampel Wielandplatz musste er anhalten. Neben dem Bus standen auf dem Radweg zwei Radfahrer. Als die Smpel grün wurde, überholte ein Radfahrer den Radler, der vor ihm stand. Dabei war er auf die Fahrbahn geraten, weshalb der Busfahrer ausweichen musste. Dabei übersah er ein wartendes Fahrzeug und fuhr trotz Gefahrenbremsung auf dieses auf.

Wie die Polizei mitteilte, entstand Sachschaden, der Fahrer des wartenden Autos wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Hilfe. Die Radfahrer entfernten sich unerkannt von der Unfallstelle.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Im Bereich der Kindertagesstätte in Neumark wurde am Donnerstag in der Zeit von 6 bis 14.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei einem Durchlauf von 322 Fahrzeugen kam es zu 56 Beanstandungen. Es wurden 46 Verwarn- und 10 Buß- geldverfahren eingeleitet. Der "Spitzenreiter" war mit 59 bei erlaubten 30 km/h unterwegs.

Skulptur beschädigt - 3500 Euro Schaden

Unbekannte Täter haben in der Zeit von In der Zeit von Dienstag, 21. und Donnerstag 30. September eine Skulptur des Skulpturengarten aus der Ausstellung des Landgutes Holdorf beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro, berichtete die Polizei. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Wildunfall bei Gaberndorf

Eine Fahrerin war am Donnerstagabend auf der Daasdorfer Straße aus Richtung B7 kommend in Richtung Gaberndorf unterwegs. Kurz vor dem Orts- eingang Gabendorf überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier zusammen. Da die Ankunft des verständigten Jagdpächters noch einige Zeit in Anspruch nehmen sollte, mussten die Beamten das schwerverletzte Reh mit einem Schuß aus der Dienstwaffe erlösen. Wie die Polizei berichtete, entstand am Fahrzeug ein Sachschaden.Sachschaden.