Vermisster 49-Jähriger aus Taubach ist wieder da

Taubach Seit Mittwochabend hat die Polizei u.a. mit einem Hubschrauber nach einem Vermissten aus Taubach gesucht. Jetzt wurde er gefunden.

Am frühen Mittwochabend ist die Polizei über einen vermissten Mann aus Taubach informiert worden. Bei der Suche, welche bis in die frühen Morgenstunden andauerte, kamen laut Polizeiangaben u.a. ein Personensuchhund und der Polizeihubschrauber in und um das Stadtgebiet zum Einsatz.

Der 49-Jährige konnte schließlich unversehrt im Bereich des Ilmtalradweges aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Weimar bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise der Bevölkerung, die zum Auffinden des Mannes beigetragen haben.