Vermisster ist zurück

Viele Stunden wurde am Donnerstag von der Polizei nach einem vermissten älteren Herrn in Weimar gesucht. Auch Fährtenhund Buster kam dabei in Weimar zum Einsatz. Die Suche wurde später auf den Raum Jena / Saale-Holzland ausgedehnt. Zudem waren Einsatzkräfte aus Saalfeld/Rudolstadt in die Suche eingebunden. Am Nachmittag wurde der Mann im Raum Jena wohlbehalten aufgefunden und nach Hause gebracht.