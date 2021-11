Vermutlich mit Schüssen Fensterscheiben zerstört - Fünf Mal Enkeltrick gescheitert - Auto beschädigt Fassade

Apolda. Diese Vorfälle meldet die Polizei für Weimar und Apolda.

Vermutlich mit Schüssen Fensterscheiben zerstört

Unbekannte beschädigten zwischen dem 25. Oktober und dem 8. November drei Fensterscheiben an einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Apolda. Der 53-jährige Eigentümer bemerkte dies, als er dort die Baumaßnahmen am Montag fortsetzen wollte. Vermutlich wurde laut Polizei mit einer Luftdruckwaffe auf die Scheiben geschossen, so dass "Einschusslöcher" entstanden. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0 geben können.

Wegrollendes Auto beschädigt Fassade stark

Montag gegen 18.55 Uhr parkte der Fahrer eines VW Golf sein Fahrzeug in Buttelstedt, Grünsee. Offenbar wies die Handbremse einen technischen Defekt auf. Das Fahrzeug setzte sich auf der stark abschüssigen Straße selbst in Bewegung und stieß gegen ein Wohnhaus. Sowohl der Pkw als auch die Fassade des Gebäudes wurden stark beschädigt. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, der Schaden an der Hauswand wird mit 5.000 Euro beziffert.

Fünf Mal Enkeltrick gescheitert

Am Montag kam es in den frühen Nachmittagsstunden in Apolda gleich drei Mal zu Betrugsversuchen mit einem sogenannten "Enkeltrick". Die Anrufer erzählten den betagten Opfern, dass ihre Enkelin bzw. ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine empfindliche Summe bezahlen müsste und baten um finanzielle Hilfen. Zum Glück kam es in keinem Fall zu Zahlungen, da die Befragten misstrauisch wurden.

Gegen 12:30 und 13 Uhr wurden zudem zwei ältere Damen in Weimar angerufen. Auch hier In einem Fall war es die Tochter, im zweiten Fall die Schwiegertochter, welche angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Zu Geldforderungen kam es nicht, die Frauen informierten umgehend die Polizei.

Geschwindigkeitskontrolle

Montag in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr wurde in Schwabsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 1457 Fahrzeugen kam es zu 32 Beanstandungen. Am Ende gab es 27 Verwarn- sowie 4 Bußgelder. Einen Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Er war mit 85 statt erlaubten 50 km/h unterwegs.

Unachtsam beim Rückwärtsfahren

In der Dr.-Rudi-Moser-Straße in Apolda kam es am 8. November gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Cooper-Fahrerin und eine 38-jährige Opel-Fahrerin fuhren in dieser Reihenfolge dort. Als Gegenverkehr auftauchte, wich die Unfallverursacherin im Cooper nach rechts aus. Sie hatte jedoch den Eindruck, dass sie noch immer zu weit zur Fahrbahnmitte hin stand, so dass sie ihr Fahrzeug rückwärts rangierte, um noch weiter nach rechts zu gelangen. Dabei übersah sie den bereits hinter ihr stehenden Opel und stieß gegen diesen. An beiden Pkw entstand leichter Schaden von insgesamt 400 Euro. Verletzt wurde niemand.

