Plakat zur Ausstellung in "Der Laden" an der Trierer Straße 5

Weimar. Eine Ausstellung an der Trierer Straße 5 richtet den Blick auf die Rolle des Künstlers in der Auseinandersetzung mit einem autoritären Staat.

Vernissage an Trierer Straße 5

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie findet von Freitag, 24. Juli, an im „Der Laden e.V.“ an der Trierer Straße 5 wieder eine Ausstellung statt. Zu sehen sind Arbeiten internationaler Künstler, die sich mit dem autoritären Staat auseinandersetzen, in dem sie leben. Die Ausstellung wurde kuratiert von Lea Maria Wittich und Arijit Bhattacharyya. Sie ist nur drei Tage zu sehen und zwar am Freitag, 18 bis 21 Uhr sowie Samstag/Sonntag 15 bis 19 Uhr. Wegen Corona findet keine Vernissage statt.