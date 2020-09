Vernissage im Galerieverlag in Weimar

Weimar. Zu einer Reise in die Vergangenheit lädt Ursula Stark in ihrer Ausstellung im Galerieverlag „Blueprint. edition“ in Weimar ein.

„Tiefurt und das Erbe der Weimarer Herzöge“ ist das Thema der Ausstellung No. 14 des Galerieverlags „Blueprint. edition“ an der Karl-Liebknecht-Straße 17 in Weimar, die am Donnerstag, 1. Oktober, 18 Uhr, eröffnet wird. Ursula Stark lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein: Sie zeichnet die Beziehung der Weimarer Herzöge zu Schloss Tiefurt ab dem Jahr 1775 nach und zeigt dabei, welche Spuren ihres Engagements dort heute immer noch zu finden sind. Den historischen Erläuterungen werden Fotografien von Schloss und Park zur Seite gestellt. Ursula Stark beschäftigt sich seit vielen Jahren ausgiebig mit Fotografie und hält dabei auch immer wieder Schloss und Park Tiefurt fest, wie ihre Beiträge im Tiefurt Journal zeigen.

Ausstellung vom 2. bis 27. Oktober. Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr