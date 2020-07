Beim Fassaden Kunst Festival Genius Loci 2014 wurden der Bioladen Rosmarin und die Suppenbar Estragon einbezogen. Jetzt zieht die Kunst in die Suppenbar.

Weimar. In der Suppenbar Estragon am Herderplatz gibt es nicht nur Kulinarisches, sondern ab sofort auch kleine Kunstausstellungen.

Vernissage in der Suppenbar

Mit einer Vernissage beginnt am Freitag, 17. Juli, 19 Uhr, eine Ausstellungsreihe mit grafischen Werken regionaler Künstler in der Suppenbar Estragon am Herderplatz 3. Die Suppenbar wurde im März von der Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft eG (EVG) übernommen. Den Anfang der Ausstellungsreihe macht der Weimarer Zeichner Thomas Werner.