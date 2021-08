Vernissage in der Weimarer Galerie Profil

Weimar. Auf Katrin König folgt in der Galerie Profil eine Ausstellung mit Werken von Adelheid Eichhorn aus Rudolstadt.

Die Ausstellung von Katrin König in der Galerie Profil ist nur noch bis Mittwoch, 11. August, zu sehen. Am Freitag, 13. August, 18 Uhr, öffnet in den Räumen an der Geleitstraße 11 eine Ausstellung mit Werken von Adelheid Eichhorn ihre Pforten. Die Laudatio spricht Cornelie Becker-Lamers, Kulturwissenschaftlerin aus Weimar. Musikalische Akzente setzt Diana Schnürpel, Sopran und Klavier, aus ihrem Programm „Musikalischer Literaturzirkel“ im Rahmen ihres Stipendiums der Thüringer Kulturstiftung. Adelheid Eichhorn, 1947 in Rudolstadt geboren, studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei den Professoren Werner Tübke, Hans Mayer-Foreyth, Rolf Kurt, Wolfgang Mattheuer. Sie lebt und arbeitet in ihrer Heimatstadt.