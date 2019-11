Vernissage in Galerie Unartig

06.11.2019, 01:01

Weimar Weimar„Zwischen Wirklichkeit und Traum“ ist die neue Ausstellung in der Galerie Unartig an der Windischenstraße überschrieben, die am Freitag, 8. November, 19 Uhr, ihre Pforten öffnet. Gezeigt werden ...