Vernissage in Schloss Ettersburg

Ettersburg. Weitere Gemälde aus der exquisiten Privatsammlung Bernd Heinichen sind von Ende August an in der Galerie Schloss Ettersburg zu sehen.

Noch in bester Erinnerung ist die erste Ausstellung mit Werken der Sammlung Heinichen in der Galerie Schloss Ettersburg. Jetzt gibt es eine Fortsetzung. „Wie fass ich Dich, unendliche Natur?“, fragt die so betitelte und von Hans-Dieter Mück kuratierte Ausstellung mit Bildern aus dem 19. und 20. Jahrhundert etwa von Caspar David Friedrich, Johan Christian Clausen Dahl, Otto Modersohn und Gabriele Münter. Die Ausstellung wird am Sonntag, 29. August, 11 Uhr, eröffnet läuft bis 19. Dezember.