Vernissage in Weimarer Galerie Profil

Weimar. Die Galerie Profil öffnet ihre Pforten zu einer neuen Ausstellung und zeigt Werke von Gerd Kanz.

Dem „Nachtviolen-Projekt“ von Gerd Kanz widmet sich die nächste Ausstellung in der Galerie Profil, die am Samstag, 23. Oktober, 18 Uhr, eröffnet wird. Die Laudatio hält Cornelia Nowak, Kuratorin Kunstmuseen Erfurt.

Der 1966 in Erlangen geborene Künstler studierte Malerei an der Akademie der Künste Nürnberg bei den Professoren Ludwig Scharf und Johannes Grützke. Er lebt und arbeitet freischaffend in Untermerzbach/Hassberge und in Pombia in Griechenland. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.