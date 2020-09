Vernissage „Täglichkeiten“

Weimar. „Täglichkeiten – was vom Tage runter fällt“, zeigt das Projekt Eins, Schützengasse 2, in einer Ausstellung mit Werken von Kerstin Undeutsch.

Werke von Kerstin Undeutsch präsentiert das Kleinkunst-Institut im Projekt Eins von Sonntag, 4. Oktober, an. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. „Was vom Tage runter fällt, landet in unseren Träumen, in unseren Gedanken. Bei mir landet es auf Leinwänden, auf Holz, Steinen und Zetteln. Stifte, Pinsel, Farbwalzen, Spraydosen, Kleber – alles ist hilfreich, um Ästhetik zu zelebrieren. Täglich“, erzählt Kerstin Undeutsch über ihre Ausstellung „Täglichkeiten“. Musikalisch untermalt wird die Vernissage von Ralf Siedhoff, Gitarre, und Katja Rudloff, Gesang.