Versammlung für drei Ortsteile

Der Zeughaussaal der Kurstadt ist am Freitag, 4. September, Schauplatz für die diesjährige Einwohnerversammlung der Ortsteile Bergern, München und Schoppendorf. Ab 18 Uhr will der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn (CDU) die Besucher über wichtige Stadtangelegenheiten informieren, ihnen die nächsten Planungen und Vorhaben für die drei Dörfer erläutern und Fragen beantworten. Schriftliche Anfragen können Interessierte noch bis Mittwoch, 2. September, an das Rathaus in Bad Berka richten. Nächster Termin in der Reihe ist am Donnerstag, 10. September, in Tannroda – hier müssen schriftliche Anfragen bis 8. September eingegangen sein.

