Versuchter Raubüberfall in Bad Sulza - Polizei fahndet nach Täter mit weißgrauem Haar

Bad Sulza. Zu einem versuchten Raubüberfall in einem Hofladen in Bad Sulza, sucht die Polizei nun Zeugen, da der Täter flüchten konnte.

Am Donnerstagabend betrat gegen 17.30 Uhr ein Mann den Hofladen in der Straße Stadtmühle in Bad Sulza. Laut Polizei hielt er einen Pistolenähnlichen Gegenstand in seiner Hand, und forderte die Herausgabe von Bargeld. Seiner Forderung wurde jedoch nicht nachgegangen, weshalb der Täter den Laden ohne Beute in unbekannte Richtung wieder verließ. Der noch Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

60 - 70 Jahre alt,

1,70 Meter groß,

schlanke Figur,

weiße graue Haare,

im Gesicht trug er eine Stoffmaske,

bekleidet war er mit einer blauen Jacke,

möglicherweise mit einer weißen Regenjacke ,

er führte einen weißen Stoffbeutel mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und fragt, wer kennt diesen Mann? Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter direkt oder dem nahen Umfeld von Bad Sulza stammt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641/81-2464.