Vertonte Gedichte und Originalsound auf Weimarer Goetheplatz

Weimar. Zwei sehr unterschiedliche Konzerte stehen in dieser Woche im Kulturhof des Mon Ami auf dem Programm.

Zwei Konzerte präsentiert das Mon Ami in dieser Woche im Kulturhof. Die Tonndorferin Linda Trillhase bietet am 1. Juli, ab 20 Uhr vertonte Gedichte deutschsprachiger und englischer Autoren wie Goethe, Ringelnatz oder Shakespeare. Zudem widmet sie eine kleine Chanson-Poesiereihe Dichterinnen. Karten zu 9 Euro (ermäßigt 6 Euro) gibt es an der Abendkasse.

Für diesen Preis gibt es zudem im Vorverkauf (Abendkasse 12/7 Euro) Karten für das Konzert von Andi Geyer und seinem Quartett am Freitag, 2. Juli, ab 20 Uhr. Sie spielen eine Mischung aus Blues, Funk und Soul-Jazz. Für den Originalsound sorgen Hammond-Orgel, Fender-Rhodes-Piano und Leslie-Kabinett, die Geyer stets auf die Bühne schleppt.

Hinzu kommen Marco de Vries (Gitarre), Stefan Kerth (Bass) und Jan Roth (Schlagzeug).