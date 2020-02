Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vertonte Zeitdokumente

Mit seinem musikalischen Drama „Fragments of a forgotten time“ tritt Denis Aydingül am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, und am Sonntag, 9. Februar, 14.30 Uhr, im Kasseturm auf. Außerdem stellt Aydingül, der an der Hochschule für Musik Franz Liszt Klavier und Komposition studiert, gemeinsam mit Leon Brandt, Student an der Bauhaus-Uni, den Kurzfilm „Grauer Reiter“ vor. Die Präsentation findet im Rahmen der Werkschau der Bauhaus-Uni statt. Die „Fragments“ führen auf eine Zeitreise in den ersten Weltkrieg. Dafür trug Aydingül Briefe, Gedichte,Tagebucheinträge und Zeichnungen zusammen, komponierte zu jedem der Zeitzeugendokumente Musikstücke und fasste sie in einem musikalischen Drama zusammen.