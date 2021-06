Vertrauen vermittelt Zuversicht

Pfarrer Hardy Rylke thematisiert den Wochenspruch „Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich“.

„Du schaffst das“, sagt Marias Mutter der Neunjährigen, die in der zweiten Schulstunde vor der Klasse ein Frühlingsgedicht aufsagen muss. „Wir haben geübt, und Du hast es mir dreimal aufgesagt“. Doch so schnell lässt sich Maria nicht überzeugen. „Und wenn ich doch mittendrin steckenbleibe und die andern lachen?“ Noch ehe Marias Mutter überlegen konnte, waren ihr die Worte über die Lippen gekommen: „Dann komm ich in die Schule, und die Lacher kriegen es mit mir zu tun!“ Da lacht Maria und macht sich auf den Weg.

„Wer euch hört, der hört mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat.“ Wer ist euch? Eine Schar von 72 Menschen, die Jesus in die Welt schickt, um seine Sache weiterzutragen. „Euch“ sind auch alle, die heute von Jesus sprechen, die Jesu Ideen über das Zusammenleben sinnvoll finden, ihm nacheifern, ihn in Schutz nehmen, in seinem Sinne leben, ihn achten. „Euch“, das ist die unvollkommene, zerbrechliche, oft besorgte, ängstliche, aber mitunter auch mutige, fröhliche, aufrechte und aufrichtende Christenheit. Wir dürfen uns dazuzählen und ansprechen lassen. Dann leben, dann sprechen wir nicht nur für uns, sondern auch für Jesus. Wenn wir Gerechtigkeit fordern, die Interessen derer, die nicht sprechen können, benennen, ermutigen, trösten, für den Frieden werben, streiten und versöhnen, tun wir das oft nicht nur für uns, sondern im Sinne Jesu, in seinem Namen.

Untrennbar fühlt sich Marias Mutter mit ihrer Tochter verbunden und umgekehrt. So kann unsere Identität nicht nur in uns selbst begründet sein, sondern darüber hinaus in Christus. Herrlich – und was für ein Auftrag. Was für eine Herausforderung: „Wer euch hört, der hört mich.“ Herrlich. Aber das ist nur der halbe Vers. „Wer euch verachtet, der verachtet mich.“ – so geht’s weiter. Als Fürsprecher Jesu genießen seine Anhänger keine diplomatische Immunität. Auf dem Weg Jesu zum Kreuz haben viele seiner Anhänger Verachtung erfahren, so wie Christinnen und Christen auch heute hin und wieder beargwöhnt oder sogar verfolgt werden. Jesus sandte 72 Menschen aus mit den Worten des Wochenspruches. Sie waren bereit, einen Teil ihres Lebens aus der Hand zu geben und sich ganz auf Jesus zu verlassen. Und dann passierte es: Nicht frustriert, sondern lebendig und hoffnungsfroh kommen sie zurück. Wer sich auf Gott verlässt, der kann was erleben.

Hardy Rylke ist geschäftsführender Pfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar.